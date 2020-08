Arezzo, addio ad Arturo Castellucci imprenditore di Castiglion Fiorentino ed ex presidente di Porta Romana

25 agosto 2020 a

Si è spento a 90 anni Arturo Castellucci, persona molto conosciuta a Castiglion Fiorentino e non solo per l'attività della storica macelleria di Porta Romana condotta per decenni dalla famiglia. Lascia la moglie Lucia e i figli Lidia (presidente di Coldiretti Arezzo), Carlo e Lorenzo. Il funerale sarà celebrato oggi pomeriggio, martedì 25 agosto, nella chiesa della Collegiata. Commerciante, imprenditore, impegnato nella vita pubblica di Castiglion Fiorentino, Arturo Castellucci si è dedicato anche al Rione di Porta Romana. E' stato il primo presidente giallorosso dell'era moderna del Palio dei Rioni, nel 1977. "Figura fondamentale nella storia del rione, Arturo verrà ricordato con affetto anche come punto di riferimento di una famiglia che in questi 40 anni ha dato tanto a Porta Romana". si legge in un post su facebook del rione. "Il Consiglio direttivo e il popolo rionale rivolge oggi le condoglianze e un forte abbraccio fraterno ai figli, ai nipoti e a tutta la famiglia Castellucci." Vicinanza alla famiglia Castellucci anche dal Corriere di Arezzo.