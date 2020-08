Covid, positivo calciatore dell'Arezzo. Sta bene, è in isolamento a casa

25 agosto 2020 a

Sta bene ed è già in isolamento presso la propria abitazione il calciatore dell'Arezzo risultato positivo all'esame del tampone per il Covid. Lunedì 24 agosto tutti i giocatori amaranto sono stati sottoposti ad un primo ciclo di tamponi. "Le misure precauzionali messe in atto dalla società - si legge in una nota del sodalizio amaranto - permetteranno comunque alla prima squadra di sostenere il primo allenamento stagionale, in programma mercoledì 26 agosto presso lo stadio comunale Città di Arezzo. Il calciatore è in buona salute ed è già in isolamento presso la propria abitazione".