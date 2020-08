Covid, tamponi gratis per i viaggiatori alla stazione ferroviaria di Arezzo

26 agosto 2020 a

Tamponi gratuiti per i viaggiatori alla stazione ferroviaria di Arezzo. Un esame volontario, disposto da un’ordinanza della Regione che interessa anche altri scali ferroviari in Toscana. Gli esami saranno eseguiti dal personale della Asl Toscana Sud Est in una postazione mobile allestita in un camper posizionato al di fuori della stazione. Sarà possibile sottoporsi al tampone dalle 7.30 alle 22.30. Potranno rivolgersi alla postazione i viaggiatori che siano in possesso di un titolo di viaggio. “Un team della Asl” sottolinea una nota diramata dalle autorità sanitarie, “registrerà le persone ed effettuerà i tamponi. Questi verranno poi inviati direttamente al laboratorio di analisi dell’ospedale San Donato di Arezzo per essere analizzati”.