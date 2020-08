Arezzo, lutto per l'onorevole Maria Elena Boschi: morto all'improvviso lo zio Stefano Agresti

26 agosto 2020 a

Grave lutto per l'onorevole Maria Elena Boschi. E' morto a Castiglion Fibocchi lo zio Stefano Agresti, fratello di mamma Stefania. Agresti aveva 62 anni e il decesso è stato improvviso, in seguito ad un malore nella serata di martedì 25 agosto. Il malessere ha colpito l'uomo nei pressi dell'abitazione, sul posto sono giunti i soccorsi: nonostante l'intervento dei sanitari, la morte è avvenuta in ospedale. Commozione a Castiglion Fibocchi dove Stefano Agresti era conosciuto e stimato. Ragioniere, in passato dirigente di azienda, Agresti si era impegnato nella vita della comunità partecipando anche alle elezioni come candidato e nella vita parrocchiale. Il funerale sarà celebrato a Castiglion Fibocchi domani, giovedì 27 agosto. Maria Elena Boschi, ex ministro nel governo di Matteo Renzi, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati, è nata a Montevarchi nel 1981 da Stefania Agresti e Pierluigi Boschi, ed è cresciuta a Laterina.