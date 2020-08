Arezzo, controlli della Municipale su un autolavaggio nel quartiere di Saione: auto danneggiate dopo la pulitura

27 agosto 2020 a

A seguito di alcune segnalazioni di residenti nel quartiere di Saione, la Polizia Municipale ha provveduto a effettuare specifici controlli su un autolavaggio presente in zona. I cittadini avevano notato che i dipendenti dell'autolavaggio, dopo la pulitura delle auto dei clienti, spesso uscivano alla guida dei veicoli con fare circospetto, per andare poi a parcheggiarli nelle strade vicine, in attesa che venissero ritirati. A questo si erano aggiunte altre segnalazioni, stavolta da parte dei proprietari delle autovetture, che dopo il lavaggio le avevano trovate in sosta, danneggiate, nei pressi dell’attività. Mercoledì 26 agosto gli agenti della Polizia Municipale hanno fermato un addetto dell’autolavaggio che, alla richiesta di mostrare il documento abilitativo alla guida, ha dichiarato di esserne sprovvisto. L'uomo, un ventiduenne di nazionalità egiziana, è stato sanzionato per guida senza patente.​