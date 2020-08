Arezzo, vasto incendio a Molin Nuovo

27 agosto 2020 a

I vigili del fuoco del comando di Arezzo, sede centrale e dal distaccamento di Sansepolcro, sono intervenuti in località Molin Nuovo una frazione del comune di Arezzo, per un incendio di vegetazione e di bosco. Fondamentale il lavoro svolto da Drago 62 del reparto volo di Arezzo in supporto alle squadre di terra per confinare e ed estinguere l’incendio. Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti con 6 automezzi e 12 unità, presente anche il personale volontario AIB gestito dalla SOUP della Regione Toscana.