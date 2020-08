Arezzo, niente fiera del Mestolo e l'Antiquaria a settembre va in centro

28 agosto 2020 a

Salta la Fiera del Mestolo mentre la Fiera Antiquaria di settembre, quella straordinaria da sempre al Prato, scende nel centro storico. Le regole sul distanziamento sociale pressano le fiere e i mercati costringendo il Comune a scelte decisive. Dopo un’attenta analisi in vista dei prossimi appuntamenti di settembre, ecco le decisioni che hanno preso forma sui tavoli di Palazzo Cavallo relativamente alla Fiera Antiquaria del 5 e 6 settembre e alla fiera del Mestolo che avrebbe dovuto tenersi in zona Eden dal 9 all’11 settembre. Per quest’anno la tradizionale fiera è stata cancellata dal calendario degli eventi cittadini. Impossibile garantire il distanziamento sociale ed evitare gli assembramenti. Da Palazzo Cavallo non è arrivata la soluzione ad allungare il circuito. “Con le normative vigenti” commenta il sindaco Alessandro Ghinelli “la fiera del Mestolo non può essere organizzata. Non si fa perché non ci sono i criteri per la sicurezza e non possiamo rischiare i contagi considerando la grande affluenza. La fiera del mestolo infatti, in tre giorni, tradizionalmente attrae migliaia di visitatori. Abbiamo verificato che mancano gli spazi per poter allungare i banchi. Servirebbe almeno un chilometro in più ed è impensabile trovare un circuito alternativo”. Cancellata la fiera del mestolo, il Comune salva invece la Fiera Antiquaria che però subirà una modifica di location con non pochi problemi relativi alla assegnazione dei posteggi. L’edizione di settembre infatti dal Prato si trasferirà nel centro storico secondo un piano già delineato e condiviso con la Prefettura e che ha preso già forma in occasione dell’edizione di agosto dando prova di poter far convivere le bancarelle dell’antiquariato con le regole di distanziamento sociale. “A settembre” aggiunge il sindaco “la Fiera Antiquaria sarà riproposta secondo il modello di agosto. Devo dire che l’evento ad agosto ha funzionato ed è una soluzione che ci permette di poter comunque garantire lo svolgimento per l’edizione di settembre anche se potrebbero esserci degli accorgimenti”. Gli spuntisti quasi certamente troveranno posto al Prato mentre le bancarelle dei titolari conquisteranno il centro storico allungandosi su via Ricasoli e lungo Corso Italia fino a piazza San Michele. In via Guido Monaco invece le bancarelle saranno in un solo lato rivolte verso il palazzo delle Poste. Una scelta che ad agosto creò comunque mugugni tra gli operatori e che probabilmente non mancherà di accendere polemiche tra chi ha sempre avuto la propria postazione, durante l’edizione straordinaria di settembre, al Prato, a causa della concomitanza con la Giostra del Saracino. Adesso l’annullamento della rievocazione storica ha però aperto la strada verso il centro garantendo il rispetto del distanziamento sociale indispensabile per organizzare qualsiasi fiera.