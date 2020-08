Arezzo, altri 15 casi. E' il secondo giorno consecutivo

29 agosto 2020 a

Per il secondo giorno consecutivo, Arezzo e la sua provincia registrano altri 15 casi di Coronavirus. Ecco il dettaglio.

1) Comune di Sorveglianza Bibbiena

Ragazza di 13 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, rientrata dall’India, asintomatica

2) Ragazza di 16 anni già in isolamento domiciliare, contatto di caso rientrato da cervia, asintomatica

3) Uomo di 19 anni già in isolamento domiciliare in quanto in quanto contatto di caso, rientrato dalla Sardegna, asintomatico

4)uomo di 20 anni già in isolamento domiciliare in quanto cintatto di caso, rientrato dalla Sardegna, asintomatico

5) Donna di 36 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, rientrato dall’India, paucisintomatico

6) Donna di 60 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto contatto di caso, rientrata dall’india, asintomatica

7)Comune di Sorveglianza Castiglion Fiorentino

Donna di 27 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, rientrata dalla Sardegna

8) Comune di Sorveglianza Montevarchi

Donna di 73 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrata dall’Albania, asintomatica

9) Comune di Sorveglianza Arezzo

Donna di 20 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso

10) Donna 46 già in già in isolamento domiciliare, in quanto rientrata da Rimini, asintomatica

11) Comune di Sorveglianza Castiglion Fibocchi

Uomo di 53 anni già in già in isolamento domiciliare, indagine in corso

12) Comune di Sorveglianza Castiglion Fiorentino

Uomo di 32 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico

13) Comune di Sorveglianza Chiusi Della Verna

Ragazza di 17 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

14) Comune di Sorveglianza Monte San Savino

Ragazzo di 24 anni già in già in isolamento domiciliare, rientrato dalla Sardegna, asintomatico

15) Comune di Sorveglianza Sansepolcro

Ragazzo di 9 anni già in isolamento domiciliare, indagine in corso.