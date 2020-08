Arezzo, Coronavirus: 15 nuovi contagiati, alcuni di rientro dal mare, per altri indagini in corso. In agosto 147 casi

31 agosto 2020 a

a

a

Coronavirus, altri quindici aretini contagiati. Nel mese di agosto raggiunta la cifra di 147 nuovi casi di persone infettate, per lo più di ritorno da viaggi all'estero o dal mare e loro contatti. Ecco la situazione dalle ore 14 del giorno 30 agosto alle ore 14 del giorno 31 agosto 2020 relativa alla diffusione del Covid, come riportata dall'Asl Toscana Sud Est. Spiccano, tre le località di provenienza, quelle della riviera adriatica.

Comune di sorveglianza Arezzo

Donna di 30 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, indagine in corso

Uomo di 33 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, indagine in corso

Donna di 42 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, indagine in corso

Uomo di 42 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, indagine in corso

Uomo di 55 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico, indagine in corso

Donna di 23 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatica, rientrata da Cervia

Donna di 26 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, indagine in corso

Uomo di 39 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, indagine in corso

Donna di 45 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, rientrata dalla Romania

Comune di sorveglianza Bibbiena

Donna di 83 anni, screening durante il ricovero, asintomatica

Uomo di 22 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatico, contatto di caso rientrato dalla Sardegna

Uomo di 23 anni già in isolamento domiciliare in quanto asintomatica, contatto di caso rientrato dalla Sardegna

Comune di sorveglianza Capolona

Donna di 28 anni già in isolamento domiciliare in quanto sintomatica, rientrata da Cesenatico

Comune di sorveglianza Civitella In Val Di Chiana

Uomo di 70 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico, indagine in corso

Comune di sorveglianza Terranuova Bracciolini

Ragazza di 16 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso rientrato da Rimini, asintomatica. Il Dipartimento di Prevenzione in considerazione dei casi emersi in questi giorni ha intensificato l’attività di tracciamento dei contatti stretti. Tale attività ha evidenziato per il momento, 37 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento.

Al momento nella Asl Toscana sud est ci sono 2.507 persone già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 3 persone ricoverate presso le malattie infettive dell’Ospedale San Donato di Arezzo.

L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di circa 1.320 tamponi.