Arezzo, Coronavirus: sale a 19 il numero di contagiati delle ultime 24 ore: altri quattro a Castiglion Fiorentino

Coronavirus, sono 19 e non 15 come comunicato inizialmente della Asl i nuovi contagiati in provincia di Arezzo. Lo comunica la stessa azienda sanitaria Toscana sud est. In una nota si legge infatti di altri quattro casi, una famiglia: "Si comunica che per mero errore tecnico del programma di estrapolazione dati, nel Comune di Sorveglianza di Castiglion Fiorentino devono essere considerati i seguenti casi: una donna di 83 anni, trovata positiva al Covid durante lo screening nel ricovero ospedaliero, asintomatica - una donna di 60 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica - un uomo di 60 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatico - uomo di 37 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico. Il numero totale dei casi odierni in provincia di Arezzo sale a 19". E il numero totale dei casi emersi nel mese di agosto in provincia di Arezzo è dunque di 151.