Dipendente positiva, ristorante in quarantena. Il titolare: "Nessun rischio per i clienti"

Francesca Muzzi 02 settembre 2020 a

a

a

“Siamo sempre noi, ma in una location diversa”. Cesare Ghelli non si perde d’animo e con la schiettezza che lo contraddistingue, posta il video nel quale spiega perché da sabato scorso il suo ristorante è chiuso. “Abbiamo avuto un caso di Covid di una dipendente - dice - Siamo tutti in quarantena. Stiamo bene e contiamo di riaprire già la prossima settimana”. Cesare è il titolare del ristorante “La Vite” di Bibbiena. Anche durante la quarantena era riuscito a tenere viva la sua passione per la cucina grazie a corsi on line dove insegnava a cucinare i piatti tipici locali. “Eravamo ripartiti alla grande - racconta Cesare - tanto che a luglio e agosto avevamo preso una persona in più, perché avevamo tanto lavoro. Più dell’anno scorso”. Poi lo stop forzato. Venerdì scorso la Asl ha comunicato a Cesare che una delle sue dipendenti era positiva. Tutti o quasi in quarantena. I dipendenti e non i clienti che, assicura lo stesso Ghelli: “Non corrono alcun pericolo”. E per evitare ulteriori allarmismi Cesare ha deciso di metterci la faccia. Si è messo davanti alla telecamera e ha girato il video dalla sua abitazione che poi ha postato su facebook sulla pagina del ristorante. “Location diversa, ma siamo sempre noi”, dice e chiarisce: “Questa è casa mia e da qualche giorno sono in ferie forzate. Sentivo la necessità e il bisogno di tranquillizzare tutti coloro che ci hanno frequentato nell’ultimo periodo: fornitori, clienti e amici e dare una spiegazione su ciò che è accaduto. Venerdì siamo stati contattati dalla Asl che ci comunicato che una persona, alle nostre dipendenze è risultata positiva al Covid. Il contagio è avvenuto all’esterno del ristorante. Essendo però alle nostre dipendenze abbiamo subito stabilito quali erano stati i contatti diretti per attivare la quarantena”. Cesare si è messo in moto: “Ho chiamato la nostra associazione, la Confesercenti che ci è stata vicina e il medico del lavoro con il quale abbiamo deciso che alcune persone, quelle che erano entrate a diretto contatto con la persona, di metterle in quarantena. Non tutti i dipendenti sono andati in isolamento, soltanto alcuni”. Tanto che Cesare avrebbe anche potuto tenere aperto il ristorante: “Ma non avevamo personale sufficiente”, dice. “Comunque volevo tranquillizzare che stiamo tutti bene. Abbiamo già fatto un primo ciclo di tamponi che sono risultati tutti negativi e aspettiamo, tra qualche giorno, di fare il secondo tampone con la speranza che si riconfermi per tutti questa negatività per ripartire già la prossima settimana a fare da mangiare”. “Volevo aggiungere - dice ancora Cesare - che abbiamo sempre lavorato nel rispetto di tutto il protocollo anti Covid e questo ci ha preservato da un eventuale contagio con questa persona”. E poi il titolare chiude il video rivolgendosi direttamente ai suoi clienti: “Mi auguro di riprendere in mano al più presto pentole e padelle. Non abbiate paura, non temete, siamo sempre stati attenti in qualsiasi circostanza per cui vi aspettiamo non appena riapriremo”.