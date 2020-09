Arezzo, oro: Graziella con Braccialini rilancia la sfida e annuncia rientri dalla cassa integrazione. Parla Gianni Gori

Luca Serafini 02 settembre 2020 a

a

a

Graziella risponde presente. La nuova sfida comincia adesso: investimenti, idee, qualità. Certo, è dura per tutti nel distretto orafo di Arezzo, ma il presidente Gianni Gori non ha dubbi: “I prossimi tre anni saranno di forte sviluppo”. Anche se l’attualità stretta parla di mercati frenati, collegamenti internazionali difficili, fabbriche che girano a velocità ridotta. Il tarlo Covid ha inceppato gli ingranaggi di un sistema, ma lo sguardo dell’imprenditore tenace e creativo è sempre rivolto in avanti.

Gori, che momento è questo?

“Oreficeria, moda ed energie rinnovabili sono i campi d’azione in cui opera il nostro gruppo e sui quali procediamo saldamente. Abbiamo progetti e obiettivi per Graziella Luxury, per Braccialini, e per Graziella Green Power. Sono stati mesi non facili in generale, ma il fatto di essere strutturati e con le idee chiare è fondamentale. Il business ripartirà, anche se siamo consapevoli che le nuove tendenze di consumo emerse richiederanno inevitabili cambiamenti organizzativi”.

L’oreficeria ha sofferto molto. Ci sono segnali di ripresa, ma tornare alla normalità non è semplice.

“Per quanto ci riguarda il problema è stato quello dell’impossibilità di raggiungere i nostri mercati di riferimento. Nord Africa, Medio Oriente, Estremo Oriente, Est Europa sono zone del mondo verso le quali i prodotti di oreficeria viaggiano insieme alle persone. Questo non è stato possibile e sappiamo bene perché. Una sofferenza dovuta alla mancanza di voli. Solo nelle ultime settimane gli aerei hanno ripreso a coprire certe tratte”.

Un problema di consegne piuttosto che di domanda?

“Esatto. Non è che certi Paesi non comprano, anzi, dopo lo stop del lockdown la richiesta di prodotti di lusso riconoscibili come i nostri c’è. Il problema è la rete dei collegamenti che non è ripartita in modo regolare”.

Così la produzione ha dovuto rallentare o fermarsi.

“Ma credo che da metà settembre le cose possano riprendere il passo giusto e la metà degli addetti ora in cassa integrazione rientrerà. I dipendenti sono 120 e in questo periodo abbiamo fatto ricorso all’ammortizzatore Covid, strumento importante anche se con scarsa celerità nei pagamenti”.

Importante per il settore la moratoria fino a fine gennaio 2021 con le banche.

“Direi di sì, anche se noi non abbiamo mutui bancari, ma anticipi di fatture. Lo spostamento della data in avanti è comunque una buona cosa per il distretto, dove le difficoltà sono diffuse e ogni realtà ha le sue caratteristiche. E si deve fare anche i conti con le fluttuazioni giornaliere del prezzo dell’oro, che è cresciuto di tanto”.

Settembre era il mese di Vicenza Oro. Ci sarà “Voice”, formula per necessità diversa, ridotta e ‘virtuale’.

“Saremo presenti, ma non è certo la stessa cosa della tradizionale fiera fisica”.

Con Braccialini, brand della pelletteria entrato in Graziella Holding, i risultati stanno arrivando.

“Il fatturato è raddoppiato, l’on line funziona, la rete di punti vendita si allarga. Il connubio con la moda varato nel 2017 è stata una mossa azzeccata. Si fanno scelte studiate, si investe, poi il break even si raggiunge. A Milano abbiamo aperto un nuovo negozio, il nono, dopo la fase dell’emergenza, ed è stato un segnale di ripartenza importante. L’operazione Graziella&Braccialini si basa sull’abbinamento delle collezioni di borse e linee di gioielli bijoux di alta qualità. Forme leggere, stile moderno, colori. E mi piace ricordare che il progetto, unico, vede affiancate due realtà fondate da due donne: Carla Braccialini a Firenze, e Graziella Buoncompagni, mia mamma, ad Arezzo”.

Capitolo energia da fonti rinnovabili.

“Sono dieci anni che operiamo nell’energia pulita: fotovoltaico, geotermico, eolico, bioenergia. Abbiamo in programma investimenti per 200 milioni nel triennio per nuovi impianti in Sardegna e Sicilia”.

Quindi Graziella Holding guarda al futuro con ottimismo alla faccia delle cassandre?

“Le chiacchiere proprio non ci toccano, noi ci occupiamo di business e di lavoro. Oro, moda, energia. Io dico che i prossimi tre anni saranno una grande opportunità e vedo in prospettiva una dinamica positiva. Basta che gli aerei tornino a volare”.

* * *

I dipendenti Graziella sono 120 e 90 i collaboratori. Mentre i dipendenti Braccialini, pelletteria, sono 70. I fatturati del 2019, rispettivamente, sono stati di 52 e 10 milioni. La storia dell’azienda inizia in un piccolo laboratorio di Arezzo nel 1958, quando Graziella Buoncompagni iniziò a creare gioielli in oro con stile personale, elegante ed innovativo. Poi la graduale crescita ed espansione, con sbocco nei mercati del mondo. La fase di sviluppo di Graziella nel lusso è testimoniata da una parallela brand extension che, negli anni, ha ampliato la produzione e ha affiancato ai tradizionali gioielli in oro e in argento anche borse, orologi, cinture e accessori. Un percorso sfociato nel 2017 con l’ingresso in Graziella Holding della maison fiorentina di pelletteria Braccialini. Tra le varie articolazioni del gruppo, poi, c’è Graziella Green Power, società nata nel 2010 per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.