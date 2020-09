L'ex presidente Giorgio La Cava: "L'Arezzo venduto per 36mila euro, ecco perchè"

02 settembre 2020 a

E Giorgio La Cava che fa? L’ex presidente che, insieme a Ermanno Pieroni salvò l’Arezzo due anni fa, è rimasto dentro la società al cinque per cento. Da quindici giorni non è più presidente, carica lasciata al nuovo, Pino Monaco, ma non si è staccato completamente. “Con la nuova dirigenza - dice La Cava - ci sentiamo quotidianamente. Sono persone molto motivate e vedo che stanno facendo un grande lavoro. Stanno formando un grande organico”. In questi giorni è venuta fuori la cifra di 36mila euro di compra vendita dell’Arezzo. Cifra riportata sul contratto stipulato tra Giorgio La Cava e la Mag Servizi, lo scorso 13 agosto davanti al notaio. Come sempre l’ex presidente non si tira indietro e spiega il perché di quella cifra: “L’Arezzo aveva una situazione patrimoniale importante e quelle 36mila euro ne sono la differenza. La somma che abbiamo stabilito, ripeto, è perché abbiamo tenuto conto della situazione patrimoniale e contabile della società. Tutto qui. Ovviamente la nuova società è al corrente, come lo era prima di quale situazione c’era”. “In questo periodo ci siamo sentiti tutti i giorni con la nuova dirigenza dell’Arezzo. Ripeto, sono persone molto motivate e che hanno voglia di fare”. E La Cava che fa adesso? “Lavoro e anche molto”. Tanto che mercoledì 2 settembre, proprio per motivi lavorativi che lo costringono a Roma, La Cava non potrà essere alla serata che il Museo Amaranto ha organizzato, come ogni anno, al Centro Affari. La serata che come sempre si svolgerà in favore del Calcit, avrà per tema: “Nel Convento di Ciccio e Serse. Cinque anni di piccola e grande storia amaranto. “1996-2000 Da Sansepolcro ad Ancona..passando per Pistoia.Una Storia Indimenticabile, sarà ripercorsa stasera durante la Serata del Museo Amaranto con i protagonisti di allora”, scrive Stefano Turchi presidente del Museo Amaranto. La serata comincerà alle ore 19. Prima ci sarà la cena e poi le premiazioni.

Intanto allo stadio Comunale, l’Arezzo continua la preparazione. La squadra, questa settimana, si è sempre allenata - sedute mattina e pomeriggio - agli ordini dell’allenatore Alessandro Potenza. Venerdì 4 settembre ci sarà la partenza per il ritiro di Chianciano. Domenica 27 settembre comincerà il campionato. Con o senza pubblico? Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli sostiene: “Senza la presenza del pubblico sugli spalti muore la passione ed è un disastro economico. Occorrerebbe almeno avere la possibilità di riaprire agli abbonati”. Chissà se sarà così.