Arezzo, perizia bis sul Puleto: il viadotto della E45 aveva gravi criticità in alcune parti. Udienza e decisione su indagati

Nel gennaio del 2019 le condizioni del viadotto Puleto lungo la E45 erano effettivamente critiche: la struttura su cui camion e auto viaggiavano sospesi a decine di metri dal suolo versava in uno stato di grave ammaloramento. Decenni di usura e lavori di manutenzione in ritardo così da rendere l’opera potenzialmente pericolosa almeno in alcune parti.

E’ quanto avrebbe concluso la seconda “super perizia” disposta con incidente probatorio nell’ambito dell’inchiesta giudiziaria sul Puleto, che vede indagati per “omessa manutenzione” cinque tra dirigenti, funzionari e tecnici di Anas.

Era il 16 gennaio 2019 quando il viadotto di Pieve Santo Stefano, tra Toscana ed Emilia Romagna, venne sequestrato e chiuso per “rischio crollo”, con l’arteria appenninica spezzata in due. Forti disagi per mesi e un dubbio di fondo tuttora irrisolto: era proprio necessario? Disastro sventato o scrupolo eccessivo? Interrogativi da sciogliere mentre finalmente il cantiere ha preso il via.

Mercoledì 9 settembre sarà l’ingegner Vincenzo Laudazi a esporre i risultati dello studio da lui svolto. L’attesa relazione è stata già depositata in tribunale. Molte pagine fitte di dati per tentare di rispondere al quesito sul possibile collassamento. Dalle prime indiscrezioni che filtrano sembra che l’elaborato “bis” sul viadotto sia giunto a conclusioni diverse rispetto a quello precedente che portava la firma dell’ingegner Claudio Modena. Il quale, pur riconoscendo il deterioramento del viadotto, escluse il rischio crollo. Ma non dette una risposta ritenuta soddisfacente riferita al mese di gennaio, prima cioè del sequestro e delle opere di messa in sicurezza ordinate ad Anas.

Serrato e anche aspro il confronto tra tecnici. Da un lato gli ingegneri Antonio Turco e Fabio Canè, consulenti del pm Roberto Rossi, la cui relazione fece scattare la chiusura precauzionale del ponte. Fotografie di forte impatto con cemento e ferri staccati e rilievi preoccupanti sugli ammaloramenti della struttura. In più, fin dal 2010 era emerso nel corso di una valutazione sismica sul Puleto, condotta dalla stessa Anas, lo stato “pessimo” della manutenzione, con gli “appoggi non verificati”. Un quadro allarmante con il serio timore di possibili cedimenti che spinse procura e ufficio del gip di Arezzo a disporre lo stop. Era ancora fresco il ricordo della sciagura di Genova.

Di parere diverso i tecnici di Anas, con valutazioni più rassicuranti. Step dopo step, a fronte di ingenti danni economici per imprese e territori, la situazione si è sbloccata con graduali riaperture del traffico in seguito a verifiche sulla stabilità. Quindi il ritorno alla normalità.

Ma in sospeso c’è il procedimento penale. L’udienza di mercoledì sarà celebrata dinanzi al gip Giulia Soldini, che ha raccolto il testimone dal collega Piergiorgio Ponticelli, partito per il nuovo incarico a Firenze. La relazione dell’ingegner Laudazi sarà ora al centro di domande poste della procura e della difesa degli indagati, assistiti dall’avvocato Daiana Bernardini. Le parti schiereranno i loro tecnici. Poi, alla luce di quanto emerso, sarà il pubblico ministero Roberto Rossi a tirare le conclusioni: trattandosi di un reato contravvenzionale, il magistrato può citare direttamente in giudizio gli indagati. E le probabilità che si arrivi ad un processo paiono aumentare in base alle conclusioni della perizia, più gravi benché non si profilerebbe la descrizione di un crollo incombente.

Intanto sulla E45 si avvicina la conclusione dei lavori da 2,5 milioni di euro per rinforzare il Puleto dopo un’attesa, questo è certo, durata fin troppo.