Arezzo, in quattro dal Senese per rubare gasolio e pesche nel distretto della frutta: arrestati

03 settembre 2020 a

a

a

In quattro dal Senese al distretto della frutta di Arezzo, a Tegoleto, per rubare carburante e pesche. E' successo nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 settembre nel comune di Civitella in Val di Chiana e i carabinieri della stazione di Badia al Pino e della compagnia di Arezzo hanno arrestato il gruppo. Tutti albanesi, rimessi in libertà dal magistrato perché non sussistono le esigenze cautelari.

I quattro hanno età compresa tra i 18 e i 26 anni, e i militari dell'Arma durante uno dei quotidiani servizi preventivi finalizzati alla prevenzione dei reati, sono intervenuti dopo la segnalazione di un cittadino presso un’azienda agricola della zona. I quattro stavano aspirando gasolio da un mezzo agricolo. All’interno della loro vettura i militari hanno anche rinvenuto circa 50 chili di pesche appena rubate nella stessa azienda agricola, sequestrate e già restituite al proprietario così come il carburante.