Arezzo, morto uomo di 60 anni con il trattore che si ribalta: tragedia a Foiano della Chiana. La dinamica

Un uomo è morto nel trattore ribaltato in un campo nel comune di Foiano della Chiana. E' successo oggi, venerdì 4 settembre, in via Selce. La persona deceduta aveva 60 anni. Dalle prime informazioni, era alla guida del mezzo agricolo cingolato che si è rovesciato in un fosso profondo, in un terreno pianeggiante. Una donna ha dato l'allarme dopo aver visto la scena. E' stato il personale del 118 a constatare il decesso del sessanne, pensionato, figlio della proprietaria del terreno. I vigili del fuoco sono intervenuti con l'autogru per sollevare il trattore che ha travolto l'uomo. Sul posto personale della centrale di Arezzo e del distaccamento di Cortona. Accertamenti dei carabinieri e del personale del Pisl della Asl (prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro). All'origine della disgrazia potrebbe esserci un malore: pare infatti che il mezzo agricolo abbia percorso alcuni metri senza controllo per poi cappottarsi nel fosso.