Arezzo, coppia esce dalla farmacia e viene travolta da auto a Stia: donna muore, grave l'uomo

05 settembre 2020 a

a

a

Travolti mentre attraversano, lei muore dopo essere arrivata in ospedale, lui è gravissimo. La tragedia si è verificata ieri pomeriggio intorno alle 15. Due anziani, di 90 anni lui e 93 lei, si trovavano in via Roma a Stia. Erano appena andati in farmacia e dopo aver acquistato i medicinali stavano tornando a casa. Vicini, stretti l’uno all’altra, come avevano fatto durante la lunga vita insieme. Non è chiaro come sia successo, sta di fatto che i due anziani sono stati presi in pieno dalla vettura che stava procedendo in via Roma e sono stati sbalzati entrambi sull’asfalto.

Le loro condizioni sono apparse sin dall’inizio molto gravi ai primi soccorritori. Sul posto sono subito arrivate un’ambulanza e un’automedica ma visto il loro stato e la loro età è stato chiamato anche l’elisoccorso Pegaso.

Entrambi sono stati trasferiti in elisoccorso a Careggi. Le loro condizioni erano molto gravi e per entrambi è stato usato il codice rosso. Purtroppo poco dopo essere arrivata in ospedale, l’anziana, è deceduta.

Le condizioni del marito fino a ieri sera erano gravissime e i sanitari temono per la sua vita.

L’auto, un’utilitaria, che ha investito i due anziani era guidata da una giovane donna del posto.

La sua posizione è al momento oggetto di accertamenti da parte dei carabinieri di Bibbiena.

In via Roma sono intervenuti anche i vigili urbani di Pratovecchio Stia che hanno consentito anche il ripristino del traffico in quel tratto di strada.