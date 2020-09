Arezzo, genitori contro il Convitto di Santa Caterina: "Non va più a prendere i figli a scuola"

Francesca Muzzi 05 settembre 2020 a

Ci sono quaranta famiglie che a due settimane dall’inizio della scuola aspettano ancora di sapere se dovranno o meno andare a riprendere i loro figli a scuola per portarli al Convitto Santa Caterina. Lo chiedono in una lettera attraverso un comitato che loro stessi hanno formato dopo che: “Telefonicamente ci hanno detto che quest’anno dovremo andare noi a prendere a scuola i nostri figli e portarli al Convitto. Ma ancora non abbiamo ricevuto niente di scritto”. I genitori sostengono: “che il servizio in oggetto è inserito fra i servizi nel bando di gara europeo. In aggiunta, lo stesso servizio è inserito quale essenziale nel bando di concorso per i convitti (ospitalità residenziale e diurna) per l'anno scolastico 2020-2021 datato 15 luglio 2020 (non quindi in fase pre Covid)”. Il motivo per il quale il Convitto non farebbe più il servizio di trasporto dalla scuola, sarebbe legato alla questione del Covid. “Sarebbe lungo l'elenco di disagi, che la scelta di non effettuare il servizio di accompagnamento comporterebbe a principiare dalla sostanziale impossibilità di conciliare la ripresa dei bambini e degli studenti da parte dei genitori con gli impegni di lavoro delle famiglie”. Ed entrano nello specifico con un esempio: “Un bambino che frequenta la scuola primaria Gamurrini (che è la scuola più vicina) esce alle ore 13.10 e il genitore deve lasciare il luogo di lavoro molto tempo prima per poter arrivare in tempo a scuola. Arrivato sul posto deve attendere che i bimbi escano uno alla volta per essere consegnati ai relativi genitori. A quel punto il genitore deve recarsi insieme al gruppo di altri bambini e genitori presso il Convitto Santa Caterina e attendere che si espletino le operazioni di misurazione della febbre e deposito/compilazione di un’eventuale autocertificazione. Immaginando che questa operazione duri nella migliore delle ipotesi due minuti per singolo bambino e che i bambini siano una quarantina, si capisce che saranno oltrepassate agevolmente le ore 14. Ancora più disagevole è la situazione nel giorno di rientro pomeridiano a scuola, quando il bambino dopo aver pranzato deve essere riaccompagnato dal genitore presso la scuola per la ripresa delle lezioni. Insomma un disagio dietro l’altro”. “Per questo - concludono i genitori - chiediamo che sia garantito il servizio e che soprattutto arrivino comunicazioni ufficiali a riguardo. La scuola comincia il tra una settimana”.

Nessuna replica, al momento, dal Convitto di Santa Caterina. Intanto i genitori aspettano.