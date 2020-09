Arezzo, apre "Happy Casa" al centro commerciale "Al Magnifico"

Francesca Muzzi 07 settembre 2020 a

Novità entro la fine dell’anno al centro commerciale “Al Magnifico” in via Setteponti. Aprirà “Happy Casa”, 1500 metri quadrati di esposizione e vendita per la casa e non solo. Un grande negozio che troverà posto al piano terra e che non sarà l’unica rivoluzione. A spiegare infatti come cambia e cambierà il centro commerciale, è il direttore generale che rappresenta la proprietà la Novalis, Simone Ricci: “Happy Casa, aprirà entro il 2020, salvo novità in negativo per quanto riguarda il Coronavirus”. “La sua apertura - spiega - rivoluzionerà il centro. Abbiamo infatti pensato di cambiare destinazione e rafforzare quindi l’offerta commerciale. Al piano terra ci saranno tutte le attività commerciali, Original Marines, Bar, Piadineria, Ristoburger e la palestra, mentre al primo piano dove c’è l’Uci Cinema, troveranno spazio tutte quelle attività legate allo svago. Come per esempio la sala giochi, oppure l’Adventure Rooms, il Laser Game e le altre attività di ristorazione quali la Tigelleria, ristorante giapponese, brasiliano e greco e la pizzeria al taglio di nuova insegna ‘Bistreet’”. “Sempre al primo piano -prosegue Ricci - ci sono le altre attività di servizi quali parrucchiere ed estetista, solarium e la attività commerciali di Giunti e il negozio di videogame”. I 1500 metri quadrati di “Happy Casa” avranno anche un doppio ingresso. “Uno dall’esterno e l’altro dalla galleria. L’ obiettivo - prosegue Ricci - è diversificare l’offerta del nostro centro. La ricommercializzazione ha coinciso anche con una ristrutturazione generale. Non solo. Il negozio ‘Happy Casa’, porterà anche nuovi posti di lavoro - continua Ricci - con un’offerta di prodotti molto vasta”. In Toscana due sono i punti vendita, in attesa di questo di Arezzo. Uno è Colle Val d’Elsa e l’altro si trova a Livorno. Nei mesi scorsi si erano anche rincorse le voci che poteva arrivare anche la Upim, ma dopo un primo abbocco con la proprietà che gestisce il centro commerciale “Al Magnifico”, “non se n’era fatto niente”. Alla fine di questo anno dunque, ecco “Happy Casa”.

