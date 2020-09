Arezzo, Romizi e Nassini: "Un museo del Fabbricone, omaggio alla città"

Francesca Muzzi 07 settembre 2020 a

a

a

"Un Museo del Fabbricone. E’ ciò che intendiamo regalare alla città in caso di vittoria di Luciano Ralli alle prossime amministrative”. La promessa arriva da Francesco Romizi e Carla Nassini della Lista Arezzo 2020. “Un Centro di documentazione, nonché un Museo - spiegano Romizi e Nassini - che vuole essere un omaggio al lavoro e al sacrificio di tanti uomini che hanno lavorato per anni nelle aziende storiche aretine ed in particolare nello stabilimento della Sacfem, che sorgeva dove adesso si trova il Parco Pertini”. Il progetto vuole essere: “Un Centro studi che possa divenire un collettore di tutta la storia dell’industria aretina, a cui il Fabbricone aprì la strada, fino alle aziende attuali, cambiando anche il volto dell’economia aretina”.

La fabbrica venne fondata nel 1907, in piena età giolittiana e fu chiusa negli anni ’80 del secolo scorso a seguito di contrazioni nella produzione, ma anche di scelte precise dell’allora maggiore azionista Bastogi. Dopo la produzione di vagoni ferroviari, si riconvertì in altre lavorazioni, da quelle di macchine agricole, alle macchine tessili ed edili, fino a quelle di armi nel periodo bellico. Ha assorbito fino ad oltre 1000 dipendenti tra operai ed amministrativi nei periodi di maggiore produzione, “tanto che - sottolinea ancora Romizi - moltissime famiglie aretine vi sono legate con il ricordo e con la volontà di trasmetterne la Memoria. Memoria di lavorazioni, di lotte sindacali, purtroppo di malattie legate all’impiego dell’amianto, come dimostrano le varie cause legali in corso per morti di asbestosi. Una storia in parte emozionante, in parte dolorosa che ha lasciato tante testimonianze grazie all’impegno profuso dagli ex dipendenti che si sono riuniti in un Comitato, il cui lavoro, assieme a quello degli studiosi, tra cui la stessa candidata Carla Nassini, ha permesso di raccogliere, selezionare e digitalizzare un materiale preziosissimo perché testimonia un pezzo importante di storia cittadina”. Ma tanti materiali esistono anche su altre aziende come la Bastanzetti, la Lebole, le fabbriche orafe e meccaniche che però sono dispersi in mille rivoli e sedi, rischiando di essere perduti con il tempo. Un pezzo di importante di storia della città di Arezzo che deve dare vita ad un progetto simile a quelli che già molte città europee e del resto d’Italia hanno realizzato.

“I locali per dare una ‘casa’ a questo materiale ci sono - fanno sapere Romizi e Nassini - ma purtroppo sono mancate totalmente in questi ultimi anni la volontà e la sensibilità politica di realizzare il progetto che avrebbe sicuramente la collaborazione di molti soggetti. Arezzo 2020 si impegna, e in particolare noi ci impegnano. Abbiamo già incontrato il Comitato Sacfem, e insieme vogliamo dare vita a questo tipo di percorso che tra l’altro rientra anche nello spirito di diversi programmi europei per la conservazione e la tutela della Memoria. Crediamo che la città di Arezzo se lo meriti pienamente”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.