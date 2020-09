Arezzo, caso Coingas: Staderini ci ripensa e rinuncia all'interrogatorio dal pm

08 settembre 2020 a

Tanto tuonò che non piovve. Sergio Staderini alla fine ha deciso di non sottoporsi all’interrogatorio dal pm Roberto Rossi. L’appuntamento prenotato per oggi con il magistrato e gli investigatori della Digos, salta. E lo stesso avverrà domani, giorno in cui era atteso l’avvocato fiorentino Pier Ettore Olivetti Rason. Due indagati di non poco conto nell’ambito dell’inchiesta Coingas, vicenda giudiziaria scottante per l’intimo legame con l’amministrazione comunale uscente. Gli interrogatori calati nello sprint finale della campagna elettorale per l’elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale, avrebbero riacceso i riflettori sulla controversa vicenda in una fase delicata. Era molto attesa l’audizione di Staderini, ex stretto collaboratore del sindaco Alessandro Ghinelli. Le registrazioni fatte di nascosto da Staderini durante gli incontri politici (e non) hanno innescato ulteriori filoni d’indagine e accuse. Avrebbe potuto dire ancora di più? Il pericolo di creare rumore nella fase pre-voto non c’è più. Gli interrogatori, occorre ricordarlo, erano comunque una facoltà difensiva degli indagati, che con i rispettivi avvocati difensori, fatte le dovute riflessioni, hanno optato per rimandare eventualmente questo confronto ad una fase successiva. E cioè l’udienza preliminare davanti al giudice. Quando ci sarà? Nei primi mesi del 2021. Il prossimo passaggio è la richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero, atto che par di capire ci sarà solo dopo il voto e dopo l’eventuale ballottaggio. A bocce politiche ferme. Staderini (difeso dagli avvocati Mario Cherubini e Francesco Maresca) e l’avvocato Olivetti Rason (difeso dall’avvocato Nino D’Avirro) sono figure ritenute centrali dagli inquirenti nel filone principale dell’inchiesta (13 indagati): quello sulle consulenze affidate da Coingas ai professionisti e sulle quali i pm ipotizzano il peculato. Sergio Staderini, in veste di amministratore della spa dei comuni, aprì quelle collaborazioni con il commercialista Marco Cocci e con lo studio legale fiorentino Olivetti Rason. Un flusso di denaro per circa mezzo milione di euro, che il pm Andrea Claudiani ha definito malversazione, paventando attività inutili ma generosamente retribuite e assegnate senza esplorare alternative. Tutto da dimostrare. Il filone tocca il sindaco Ghinelli perché di fronte ai revisori dei conti recalcitranti per quegli incarichi pesanti, avrebbe spinto affinché questi dessero l’ok al bilancio di Coingas. Intercettato in un colloquio con l’assessore Alberto Merelli, pure lui indagato, Ghinelli ha però solennemente affermato in consiglio comunale che suo unico interesse era che Coingas, cassaforte dei dividendi di Estra, non saltasse. Sarebbe stato un guaio per la città. Staderini avrebbe dovuto rispondere al pm sugli altri filoni nei quali è indagato (e in tutti è coinvolto anche Ghinelli) e cioè la nomina di Francesco Macrì da consigliere comunale a membro e poi presidente di Estra, il presunto scambio di favori tra il consigliere di maggioranza Roberto Bardelli (Breda) e Luca Amendola, diventato presidente di Arezzo Multiservizi, la società dei cimiteri. Staderini che per gli inquirenti è stato una miniera di informazioni attraverso i suoi audio registrati di nascosto, avrebbe ricevuto dagli inquirenti molte domande su una serie di punti da metterea fuoco. Ma ha deciso di non parlare. E il caso Coingas viaggia per ora sotto traccia, pronto a rispuntare fuori a urne chiuse.



