Arezzo, il corridore Enrico Fabianelli al raduno degli atleti di Zanardi, nuove sfide con il team di Alex

Gli atleti di Obiettivo 3, il progetto di Alex Zanardi, non si fermano. Enrico Fabianelli ha partecipato al campus di Padova, un raduno che ha cementato il gruppo in vista dei prossimi impegni. Con Enrico c'era Alessandro Cresti, di Sinalunga, entrambi accomunati dalla sclerosi multipla e dalla passione per le due ruote. Con gli altri atleti di tutta Italia si sono ritrovati per la prima volta due mesi dopo l'arrivo di Santa Maria di Leuca, tappa finale della Staffetta Tricolore durante la quale il campione Alex Zanardi il 19 giugno ha avuto il terribile incidente. Una giornata dalle due facce: magnifica e maledetta. L'entusiasmo, la gioia, sulle strade di Castiglioni al passaggio di Alex, poi il dramma con lo schianto della handbike sul camion, a Pienza. Mentre le condizioni di Zanardi, al San Raffaele di Milano, restano stabili ma gravi, in attesa del risveglio dal quale si comprenderanno i danni, il suo team di atleti di paraciclismo e paratriathlon si allena. "Avevamo bisogno di ritrovarci tutti assieme", ha dichiarato il ds Pierino Dainese, che guida il gruppo con Barbara Magni, sorella di Daniela, la moglie di Zanardi. "Speriamo che la nostra forza possa servire ad Alex e lui sia orgoglioso di quanto stiamo facendo". Fabianelli ci mette tutta la sua forza e il suo impegno. Il 27 sarà alla Gran Fondo di Mtb a Bettona. Ottimo corridore, non può ambire alle paralimpiadi di Tokyo: la sua malattia non è riconosciuta. Con sé ha sempre la collanina a forma di cuore tricolore che i castiglionesi regalarono a lui e a Zanardi. Gli ricorda il messaggio di Alex: vale sempre la pena affrontare ogni ostacolo, anche quelli che sembrano insormontabili.

