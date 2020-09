Arezzo, i segreti della vetrata di Olimpia Bruni dedicata a Leonardo da Vinci creata per Anghiari

08 settembre 2020 a

E' stata svelata al Museo della Battaglia e di Anghiari la vetrata istoriata dedicata a Leonardo da Vinci dal titolo “Leonardo e la luce di un Genio”, creata ed ideata appositamente per Anghiari, città dell'Artigianato Artistico in occasione delle celebrazioni nell'Anno Leonardiano.

Realizzata dall'artista Olimpia Bruni e voluta dall'Amministrazione Comunale, la vetrata in questione è una vera opera d'arte, dipinta a fuoco e legata a piombo rispettando le antiche tecniche medievali. Raffigura al centro Leonardo da Vinci, ed ha come cornice temi ripresi dai disegni di Giorgio Vasari ne “Le Vite”, con angeli, festoni e muse dipinte con il giallo d'argento, tecnica utilizzata da Guillaume de Marcillat che Olimpia usa abitualmente per i suoi restauri, come quello delle vetrate della Biblioteca Laurenziana di Firenze. Sotto la figura di Leonardo è dipinto il paesaggio di Anghiari, che ci appare in tutta la sua eleganza nel monocromo color seppia.

Illuminata da dietro l'opera in vetro affascina per la magia di luci e colori.

L'artista aretina opera nel territorio nazionale, ed è uno degli ultimi custodi di un'arte che pochi hanno il privilegio di conoscere fino in fondo. Storica dell'Arte e allieva di Antonio Paolucci, ha all'attivo un'esperienza quasi trentennale nella realizzazione e nel restauro di questi antichi capolavori. Ricordiamo, tra le altre cose, le vetrate della Chiesa di S. Domenico, della Pieve di Santa Maria Assunta, del Tempietto alla Vittoria del Prato e la realizzazione della Lancia d'Oro per la Giostra del Saracino edizione giugno 2019.

La vetrata è stata donata al Museo dal Rotary Club Sansepolcro Piero della Francesca e dal Comune di Anghiari.

Erano presenti all'inaugurazione il Sindaco di Anghiari Alessandro Polcri, il Presidente della Provincia Silvia Chiassai Martini, il Presidente del Museo della Battaglia e di Anghiari Gabriele Mazzi, il Presidente della Confartigianato Ferrer Vannetti, il Presidente di CNA Franca Binazzi, il Presidente della Camera di Commercio di Arezzo e Siena Massimo Guasconi insieme al Direttore Marco Randellini, Mauro Montedori e Paul Contini rispettivamente Past President e attuale Presidente del Rotary Club Sansepolcro Piero della Francesca ed il Parroco di Anghiari don Alessandro Bivignani.

