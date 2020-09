Arezzo, auto si ribalta in A1 a Monte San Savino con a bordo una famiglia: feriti i genitori e il figlio di 13 anni

08 settembre 2020 a

a

a

Famiglia coinvolta in un incidente stradale lungo l'Autostrada del Sole nei pressi del casello di Monte San Savino. E' successo oggi, martedì 8 settembre, sulla carreggiata nord alle 15. Nell'auto che si è cappottata viaggiavano i genitori e un minore di 13 anni. Attivati dal 118 l'elisoccorso e le ambulanze. Il 13enne è stato trasferito in codice rosso al trauma center Meyer di Firenze con ambulanza infermierizzata. La mamma è stata trasferita sempre in codice rosso a Careggi con Pegaso 1 mentre il padre è stato trasportato al San Donato di Arezzo in codice giallo con ambulanza Blsd. Sul posto hanno lavorato anche i vigili del fuoco, la Polizia Stradale e personale della Società Autostrade.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.