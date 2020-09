Arezzo, 14 nuovi casi. Tra questi c'è anche un neonato

08 settembre 2020 a

a

a

Quattordici nuovi casi nell'Aretino di contagio dal virus Covid 19. Eccoli nel dettaglio.

Comune di sorveglianza Cavriglia

Donna di 49 anni già in isolamento domiciliare in quanto contato di caso

Comune di sorveglianza San Giovanni Valdarno

Uomo di 20 anni già in isolamento domiciliare in quanto contato di caso, asintomatico

Comune di sorveglianza Arezzo

Uomo di 32 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto caso rientrato dalla Romania, asintomatico

Donna di 33 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

Uomo di 37 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatico, contatto di caso,

Uomo di 47 anni già in isolamento domiciliare, rientrato da Dubai, asintomatico

Uomo di 68 anni già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dall'Albania, asintomatico

Comune di sorveglianza Castel Focognano

Uomo di 30 anni già in isolamento domiciliare in quanto paucisintomatico, indagine in corso

Comune di sorveglianza Castiglion Fiorentino

Uomo di 51 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico

Comune di sorveglianza Monte San Savino

Neonato già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dall'Albania, asintomatico

Uomo di 25 anni, già in isolamento domiciliare in quanto rientrato dall'Albania, asintomatico

Donna di 28 anni, già in isolamento domiciliare, in quanto rientrata dall'Albania, asintomatico

Donna di 51 anni, già in isolamento domiciliare, in quanto rientrata dall'Albania, asintomatico

Uomo di 56 anni, già in isolamento domiciliare, in quanto rientrato dall'Albania, asintomatico



Il Dipartimento di Prevenzione ha tracciato in 44 i contatti stretti per Arezzo, che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est sono seguite 399 persone risultate positive al tampone – 2.461 persone sono in già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi. Ci sono 9 ricoverati presso le Malattie infettive dell’Ospedale San Donato di Arezzo. L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 1.878 tamponi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.