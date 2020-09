Arezzo, autobus esce di strada e devono intervenire i vigili del fuoco: a bordo c'era solo il conducente

08 settembre 2020 a

a

a

Autobus esce di strada a Castelnuovo di Subbiano. Nessuna conseguenza per le persone: il conducente era solo nel mezzo pubblico ed è rimasto illeso. Nella località del basso Casentino, nel comune di Subbiano, sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco del comando di Arezzo. Il bus arancione era uscito dalla sede stradale. L'incidente è avvenuto in un momento in cui a bordo non c'erano passeggeri. Le squadre dei vigili del fuoco con l'ausilio dell’autogru, hanno sollevato e riportato il bus sulla sede stradale. Sempre oggi, martedì 9 settembre., i Vigili del Fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti al Trebbio di Sansepolcro per rimuovere un mezzo pesante uscito di strada che ingombrava la carreggiata. Ha operato anche la squadra del distaccamento di Sansepolcro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.