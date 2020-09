Ciccio Graziani cade da una scala: due giorni in rianimazione. Ora sta meglio, ma ha diverse costole fratturate

09 settembre 2020 a

a

a

Ciccio Graziani questa volta se l'è vista davvero brutta. L'ex attaccante è caduto da una scala nella sua abitazione di Arezzo e si è ferito. Inizialmente sembrava grave. Trasportato immediatamente in ospedale, infatti, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione in via precauzionale. In un paio di giorni le sue condizioni sono velocemente migliorate ed è stato spostato in un reparto ordinario. L'ex calciatore è ancora ricoverato con diverse costole fratturate. Francesco Graziani, 67 anni, è a pieno diritto nella storia del calcio italiano. Nella sua lunga carriera l'ex bomber è stato, tra le altre cose, protagonista dell'ultimo scudetto del Torino nel 1976 e campione del mondo in Spagna nel 1982.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.