Arezzo, ciclismo vintage: L'Intrepida di Anghiari a ottobre non si farà, iscrizioni valide per il 2021

L’edizione 2020 de L’Intrepida non ci sarà”. Quasi commosso Fabrizio Graziotti, presidente dell’organismo che cura la rinomata ciclostorica di Anghiari, ha dato il sofferto annuncio. “Ci siamo riuniti nei giorni scorsi con l’intero direttivo alla presenza anche del sindaco Polcri” dice Graziotti “e siamo arrivati a questa sofferta decisione. Data la situazione di prolungamento delle insidie causate dal Covid 19, non potevamo fare altro. Come del resto avvenuto per l’intero movimento ciclostorico in ogni parte d’Italia, quest’anno è tutto bloccato dal virus. L’Intrepida è da sempre un appuntamento fatto di condivisione, di festa ed amicizia, non potevamo snaturarla nei suoi caratteri essenziali adattandola alle doverose richieste di sicurezza e di distanziamento imposte dai protocolli. La macchina organizzativa si era già messa in moto e fino a poco tempo fa abbiamo sperato che fosse possibile allestirla come nelle precedenti otto edizioni. Niente da fare purtroppo, e lo diciamo con grande dolore”. L’Intrepida del 2020, che sarebbe partita il 18 ottobre prossimo per dispiegarsi in quattro giorni, sarà dunque cancellata dagli annali e dall’albo d’oro, ed è la prima volta che succede. “Si tratta di una grande manifestazione di popolo” commenta il sindaco Alessandro Polcri “di cui l’immagine simbolo è quella piazza Baldaccio gremita di colorati e suggestivi ciclisti in tenuta d’epoca pronti per la partenza. Col Coronavirus ancora presente non era possibile replicare quella sorta di fotografia di gioia. Senza dimenticare tutte le altre iniziative che arricchiscono la corsa vera e propria e che han sempre fatto registrare il pieno di pubblico e appassionati. Una scelta dolorosa ha detto Graziotti e lo condivido in pieno. Ma aggiungo anche coraggiosa, perché annullare questa edizione significa tutelare pienamente le caratteristiche e i messaggi de L’Intrepida. Siamo comunque già al lavoro per l’edizione del 2021”. Le iscrizioni già ricevute saranno valide anche per la rassegna del prossimo anno. Graziotti ha annunciato per il prossimo mese di ottobre un evento che possa tenere accesa la fiammella con l’augurio di rivedersi tutti in piazza Baldaccio nel 2021. L’Intrepida dà l'arrivederci.

