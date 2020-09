Arezzo, auto si ribalta vicino al parcheggio Eden dopo tamponamento: in due all'ospedale

09 settembre 2020 a

a

a

Auto si ribalta in seguito ad un tamponamento in viale Signorelli. ad Arezzo. L'Incidente si è verificato questa mattina, mercoledì 9 settembre, alle 9,29. Coinvolte due macchine. La collisione è avvenuta all'altezza dell'ingresso del parcheggio Eden. Una di queste si è rovesciata. Due le persone ferite: un uomo di 32 anni e una donna di 33. Entrambi sono stati trasportati in codice verde all'Ospedale San Donato. Sul posto automedica e due ambulanze del 118 assieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale per i rilievi.

