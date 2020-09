Arezzo, cade grosso ramo di pino su due auto, una moto e una cabina. Mattinata di incidenti in città

09 settembre 2020 a

Grosso ramo di pino si spezza e piomba al suolo nella zona Giotto, ad Arezzo. Le conseguenze in via Cimabue potevano essere ben peggiori: danneggiate due auto in sosta, una moto e la cabina, ma per fortuna nessuna persona coinvolta. E' successo oggi, mercoledì 9 settembre, e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco della centrale di Arezzo. Invia Cimabue hanno operato oltre ai vigili, la polizia municipale e il personale del Verde pubblico del Comune. La giornata di oggi è stata particolarmente movimentata in città con una serie di incidenti: oltre quello in zona Eden, con una macchina ribaltata in seguito a un tamponamento in zona Eden, un bambino di 4 anni è stato investito in via degli Ubertini e trasportato con l'elicottero Pegaso al Meyer. In zona Esselunga, sulla rotatoria, ferita una donna di 66 anni in seguito a uno scontro.

