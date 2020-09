Arezzo, dopo il ramo caduto su auto e cabina scattano verifiche sulle piante in zona Giotto

Antonella Lunetti 10 settembre 2020 a

Scatterà questa mattina ad Arezzo in zona Giotto un intervento immediato di controllo e potatura degli alberi di via Cimabue e via Tiziano, necessario per garantire la sicurezza dopo che ieri, mercoledì 9 settembre, un grosso ramo, staccandosi da una delle piante che costeggiano la carreggiata, è precipitato su due auto, una moto e una cabina telefonica, creando una serie di danneggiamenti. Alberi dunque senza pace, ancora una volta, in città. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco e la polizia municipale, che ha isolato e transennato la zona, bloccando momentaneamente la circolazione stradale. Gli agenti hanno anche rintracciato tutti i proprietari dei mezzi che sono stati colpiti più o meno pesantemente dal grosso ramo che si è spezzato da uno dei pini secolari del viale. Un cedimento che ha allertato anche l’Ufficio Manutenzione del Verde del Comune. Sul posto insieme a vigili urbani e vigili del fuoco, gli addetti comunali hanno effettuato un primo monitoraggio delle alberature della zona, che verrà intensificato già nella mattinata di oggi. “Abbiamo provveduto a transennare l’area per allertare i cittadini, e mettere bene in evidenza la zona del pericolo - riferisce il comandante della Polizia Municipale, Aldo Poponcini -. Domani mattina (oggi, gioved' 10 settembre, ndr) gli addetti dell’Ufficio Manutenzione del Verde effettueranno verifiche sulla stabilità delle piante eventualmente pericolanti con interventi di immediata potatura. Controlli sono stati predisposti su via Cimabue ma anche in via Tiziano”. Ieri intanto, dopo il distaccamento del grosso ramo, si è reso necessario, proprio per motivi di sicurezza, tagliare del tutto il pino dal quale si era staccato. Interventi resi indispensabili anche per prevenire eventuali complicazioni e pericoli in caso di forti raffiche di vento e di maltempo. Oggi dunque l’intervento per verificare lo stato delle alberature della via interessata dall’episodio di ieri e di quelle circostanti.

