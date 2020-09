Matteo Salvini ad Arezzo, bagno di folla: "Ho dovuto comprare due camicie nuove" | Video

10 settembre 2020 a

Bagno di folla per Matteo Salvini nella tappa aretina del tour elettorale che lo vede impegnato in questi giorni in Toscana al fianco di Susanna Ceccardi, candidata del centrodestra alla presidenza della Regione.

Dalle tre alle quattrocento persone hanno gremito nel pomeriggio di oggi, giovedì 10 settembre, piazza San Jacopo ad Arezzo dove il leader della Lega ha incontrato la città.

“In Toscana la partita è aperta” ha sottolineato dal palco Salvini che non ha mancato di fare un accenno all’aggressione subita a Pontassieve – “ho dovuto comprare due camicie nuove…” – e passato sotto la lente, tra gli applausi di una piazza gremita, i temi del lavoro, delle infrastrutture e della sanità, al centro di questa campagna elettorale. Sul palco sono saliti anche la senatrice Tiziana Nisini e Alessandro Ghinelli, candidato del centrodestra che punta alla riconferma da sindaco di Arezzo. Al termine degli interventi lunga coda per il selfie con Matteo Salvini.

