Arezzo, consigliere comunale di Poppi: "Io positivo al Covid". Tamponi per sindaco e giunta

Positivo al Corvid Il consigliere comunale di Poppi Claudio Barolo . Lo conferma lui stesso al Corriere di Arezzo, mentre nella cittadina del Casentino sono in corso gli accertamenti, con tampone, per la giunta comunale guidata dal sindaco Carlo Toni e per i contatti di Barolo. "Mi sono sottoposto al tampone volontario mercoledì 9 settembre per una questione di coscienza dopo aver saputo la sera prima verso le 22 di essere stato un contatto di una persona positiva", dice Barolo al Corriere. "Per senso di responsabilità abbiamo chiuso già mercoledì l'azienda in attesa del risultato", prosegue Claudio Barolo, che è portavoce degli acconciatori di Cna e conduce con la moglie un'attività del settore. "Giovedì mattina ho ricevuto la risposta che sono positivo. Sono asintomatico, sto bene, non ho febbre o mal di gola o altro e la cosa che infatti sconvolge è sapere di essere contagiato e di poter propagare il virus senza esserne consapevoli". Claudio Barolo spera che il senso di responsabilità prevalga e si diffonda sempre più tra i cittadini, effettuando tamponi volontari, "perché non si gioca con la salute delle persone, dei clienti". Barolo oltre all'impegno professionale come parrucchiere è consigliere comunale con delega alle attività produttive e per il suo ruolo amministrativo ha avuto incontri con i colleghi, svolti con tutti gli accorgimenti: mascherine e distanziamenti. Il sindaco Toni, stamani 11 settembre, ha detto al Corriere di non aver ancora ricevuto alcuna comunicazione ufficiale dalla Asl, ma oggi sono in programma i tamponi di controllo per i contatti di Barolo e nell'arco della giornata si sapranno i risultati. Le modalità della quarantena e per chi scatta non sono ancora definite. Intanto la vallata del Casentino è quella che risulta in questo momento maggiormente colpita dal Coronavirus, con decine di contagiati e ripercussioni anche sulla prossima apertura delle scuole, slittata al 23 settembre all'Istituto Dovizi di Bibbiena per contagi tra il personale che a Chiusi della Verna come annuncia su facebook dal sindaco Giampaolo Tellini.

