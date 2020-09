Arezzo, precipita con l'auto nel burrone di quaranta metri: ferito un uomo a Montemignaio

13 settembre 2020 a

Precipita con l'auto in un burrone di quaranta metri e viene soccorso da 118 e vigili del fuoco, ora è ricoverato a Careggi. E' successo oggi, domenica 13 settembre, a Montemignaio in Casentino, alle 18.45. Un uomo di 75 anni è rimasto ferito nell'incidente ed ha riportato un trauma cranico conseguenze al bacino e li arti superiori, Sono intervenuti nel luogo dell'incidente i vigili del fuoco di Arezzo, i carabinieri di Montemignaio, l'ambulanza infermierizzata di Stia e l'eliambulanza Pegaso 3 che ha trasferito il paziente in ospedale con codice giallo.

