Palio della Balestra: Sansepolcro vince con Gianni Bergamaschi, poi Gubbio con Alessandro Mancini

Palio della Balestra, vince Sansepolcro con Gianni Bergamaschi, presidente della Società Balestrieri biturgense, Gubbio al secondo posto con il balestriere Alessandro Mancini, ancora Sansepolcro sul terzo gradino del podio con Massimo Mancini. La manifestazione si è svolta senza pubblico e con i soli figuranti in Piazza Torre di Berta, seguendo tutte le disposizioni in materia di Covid. Grande soddisfazione per il vincitore, che ha tirato per penultimo e ha messo tutti dietro. Un altro tiratore biturgense avrebbe potuto vincere, ma come da regolamento è stato squalificato perché il puntale era privo del nome del balestriere. Il palio realizzato dalle merlettaie locali resta a Sansepolcro: l'ultima volta era stato nel 2017. Sono stati 101 i balestrieri che si sono alternati sui banchi di tiro. Premiato il balestriere biturgense Averardo Martinelli per i cento palii disputati, mentre Enzo Cestelli è stato proclamato Campione Cittadino.

