Arezzo, scuola: caso di Covid tra i docenti della primaria e a Subbiano non riaprono "Pertini" e "Righi"

Primo giorno di scuola anche in provincia di Arezzo con oltre 45 mila ragazzi che tornano in aula, ma in extremis a Subbiano scatta lo stop per un caso di Coronavirus tra gli insegnanti della primaria. A darne notizia è stata Ilaria Mattesini, sindaco della cittadina del basso Casentino. Nel post sulla sua pagina Facebook viene riportata la comunicazione diffusa dalla scuola.

"Purtroppo è di pochissime ore fa la notizia ricevuta dalla Asl di Arezzo che tra il personale docente della scuola primaria di Subbiano è stato accertato un caso positivo al Covid-19. Riporto il comunicato appena pubblicato dalla Dirigente scolastica Paola Vignaroli sul sito istituzionale dell'istituto comprensivo "G. Garibaldi" "

"Si comunica che, a seguito di un caso positivo tra il personale docente della scuola primaria, nei plessi sottostanti del nostro Istituto sarà sospesa l’attività didattica in presenza dal giorno 14 settembre, in attesa delle ulteriori indicazioni che verranno date dall’autorità sanitaria:

Scuola primaria “Pertini” – tutte le classi (cubo/castello/janus)attività in presenza sospesa

Scuola primaria “Righi” – tutte le classi attività in presenza sospesa

Gli insegnanti nella mattinata di domani – 14 settembre – daranno comunicazione nelle classroom circa le modalità di gestione della didattica a distanza.

Le altre scuole primarie, le scuole dell’infanzia e la scuola secondaria del nostro Istituto svolgeranno attività regolare.

Il Dirigente Scolastico, la ASL e il Sindaco sono in stretto contatto

e tutte le comunicazioni saranno pubblicate nel sito istituzionale.

Ci scusiamo per il disagio, invitando tutti alla massima calma, l’ASL, come da procedure previste dal protocollo, sta contattando le persone coinvolte per la somministrazione del tampone."

