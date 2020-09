Arezzo, studente di 16 anni precipita da lucernario a Sansepolcro: portato in eliambulanza a Careggi

14 settembre 2020 a

Uno studente di 16 anni è rimasto ferito in circostanze ancora non chiare questa mattina a Sansepolcro. Il giovane pare sia precipitato da un lucernario in un istituto scolastico del centro biturgense. Nella caduta da una altezza di cinque metri ha riportato fratture ed è stato valutato in codice 2 con successivo trasferimento in elicottero, con il Pegaso, a Careggi. Il fatto è avvenuto alle 10.30 in via Ginna Marcelli nello stabile utilizzato dal professionale Buitoni: lo studente da una finestra sarebbe salito sul tetto di una ditta contigua. Ancora si conoscono pochi particolari sulla dinamica. Il lucernario si sarebbe rotto mentre il ragazzo era sopra. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri.

