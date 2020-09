Coronavirus, il sindaco di Bibbiena in quarantena ma è negativo al tampone. In Casentino 67 contagiati

15 settembre 2020 a

a

a

Il sindaco di Bibbiena nella sua diretta Facebook: "Sono in quarantena: ho avuto un contatto con un positivo. Sto bene e sono negativo al tampone, ma rispetterò a casa i giorni di isolamento". Filippo Vagnoli lo ha comunicato sul suo profilo lunedì sera, 14 settembre. Nell'informativa alla popolazione ha descritto come preoccupante la situazione del Casentino dove il numero dei contagiati è adesso salito a 67, di cui 42 a Bibbiena. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi in vallata sono stati dieci (sui 23 in provincia di Arezzo), di cui 8 a Bibbiena, Dal sindaco l'invito alla massima responsabilità da parte di ognuno, I controlli da soli non bastano. Vagnoli ha rinnovato il suo in bocca al lupo agli studenti che hanno iniziato l'anno scolastico: un avvio 'zoppo' per la chiusura di alcune scuole a causa del contagio. Con la didattica a distanza si sopperirà al problema. Quanto alla sua personale situazione, Vagnoli continua a lavorare da casa: il contatto con la persona positiva risale alla scorsa settimana, per cui il suo isolamento durerà un'altra settimana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.