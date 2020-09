Arezzo, nasce il Bike Festival: la Rampichiana lascia Cortona e si unisce a L'Ardita e altri eventi

15 settembre 2020 a

Nasce “Arezzo Bike Festival”: un mese di eventi per scoprire le terre d’Arezzo in bicicletta. Dal 27 marzo al 18 aprile 2021 ciclostoriche, mostre, iniziative a tema offriranno agli appassionati delle due ruote un susseguirsi di appuntamenti imperdibili. L'annuncio arriva dopo l’accordo siglato tra la Fondazione Arezzo Intour e le associazioni “Gli Arditi del ciclismo” e “Cavallino”, alcune delle manifestazioni ciclistiche fra le più amate e seguite d’Italia.

Si comincia con La Rampichiana evento di mountain bike che il 28 marzo 2021 dopo una serie di edizioni a Cortona, torna ad Arezzo; quindi il 3 e 4 aprile 2021 si rinnoverà l’appuntamento con Bicinfiera la fiera del ciclismo vintage che sarà organizzata come evento collaterale della Fiera Antiquaria. L’11 aprile 2021 sarà la volta di Terre d’Etruria, cicloturistica e gravel mentre il 18 aprile 2021 tornerà L’Ardita, ciclostorica dell’Alpe di Poti, caratterizzata dalle bici d’epoca.



Ma non è escluso che il calendario si arricchisca ulteriormente: la Fondazione Arezzo Intour è già a lavoro per sviluppare ancora di più l’offerta coinvolgendo gli attori locali e preparando pacchetti turistici che facciano diventare Arezzo un punto di riferimento sia per gli appassionati di cicloturismo, sia per coloro che li accompagnano.



Un viaggio scandito dalla passione per i pedali che farà conoscere l‘intero territorio provinciale e che non mancherà di interessare un pubblico importante e numeroso.



“Offrire un mese intero di appuntamenti a chi ama pedalare è davvero una novità nel panorama nazionale – commenta il presidente della Fondazione Arezzo Intour Marcello Comanducci –. Siamo sicuri che la sinergia tra la Fondazione e le associazioni sportive “Gli Arditi del ciclismo” e “Cavallino”, dia valore aggiunto sia alle manifestazioni in programma che all’offerta turistica del territorio. Quello del cicloturismo è un mondo in continua crescita e poter promuovere con un calendario unico l’offerta straordinaria che le terre di Arezzo propongono in questo specifico settore è senza dubbio una carta vincente”.



