Arezzo, striscioni della Sud in piazza Grande contro alcuni candidati alle elezioni

Sono apparsi lunedì 14 settembre alcuni striscioni in piazza Grande firmati dalla Curva Sud "Lauro Minghelli". Per terra "sotto la colonna infame", come recita il volantino, i nomi di candidati politici di tutti e due gli schieramenti (destra e sinistra) che, secondo i tifosi amaranto "hanno speculato quando c'è stato il passaggio di proprietà dell'Arezzo. Hanno pensato di ritagliarsi quei cinque minuti di gloria - scrivono - in cui si sono sentiti improvvisamente tifosi amaranto. Magari alcuni di loro lo sono veramente, ma in quei giorni caldi hanno solo pensato ad accaparrarsi qualche 'mi piace' invece di fare qualcosa di concreto". Il lungo volantino termina: "Le iniziative della Curva vanno sostenute e appoggiare e non sfruttate".

