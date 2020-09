Arezzo, tragedie domestiche: muore soffocato da boccone, deceduto dopo caduta su pavimento bagnato

15 settembre 2020 a

a

a

Due tragedie domestiche in Valdarno. Un uomo di sessanta anni di Montevarchi è morto soffocato da un boccone di cibo. Il bolo entrato nelle vie aeree gli ha tolto il respiro e non c’è stato modo di salvarlo. Il dramma si è consumato nei giorni scorsi. La persona deceduta soffriva di disturbi che lo rendevano soggetto a questo tipo di problema.

Un ottantenne di Laterina è deceduto alle Scotte di Siena in seguito ad un infortunio avvenuto il 30 agosto nella propria abitazione. L’anziano perse l’equilibrio nel pavimento bagnato dall’acqua entrata dalle finestre per il temporale. Nella rovinosa caduta riportò un forte trauma cranico. Non si è più ripreso.

In entrambi i casi è stata interessata la procura della repubblica di Arezzo, dopo le segnalazioni dei carabinieri, senza che venissero ravvisati gli estremi per procedere. Eventi tragici accidentali.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.