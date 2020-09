Arezzo, Coronavirus: sei nuovi casi di contagio. I ricoverati in Terapia Intensiva salgono a quattro

15 settembre 2020 a

a

a

Ad Arezzo nelle ultime 24 ore sei nuovi casi di contagio. Il bollettino Covid dell'Azienda sanitaria locale Toscana sud est, per il periodo dalle 14 del 14 settembre alle 14 del 15 settembre 2020, evidenzia queste nuove situazioni:

Comune di sorveglianza Arezzo

Donna di 45 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, paucisintomatica; Uomo di 61 anni già in isolamento domiciliare, asintomatico, indagine in corso

Comune di sorveglianza Bibbiena

Donna di 73 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica;

Comune di sorveglianza Subbiano

Uomo di 55 anni già in isolamento domiciliare, paucisintomatico, indagine in corso

Comune di sorveglianza Cortona

Donna di 76 anni, già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatica

Comune di sorveglianza Foiano della Chiana

Bambino di 9 anni già in isolamento domiciliare in quanto contatto di caso, asintomatico.



Il Dipartimento di Prevenzione tramite l’attività di tracciamento dei contatti stretti ha evidenziato per il momento, 13 contatti per i casi di Arezzo che sono già stati immediatamente posti in isolamento. Al momento nella Asl Toscana sud est 2.099 persone sono già in isolamento domiciliare o perché contatto di caso noto o perché provenienti da altri Paesi.

Ci sono 6 ricoverati per il Coronavirus presso le Malattie infettive e 4 in Terapia intensiva dell’Ospedale San Donato di Arezzo L’identificazione dei casi ed il tracciamento dei contatti à stato possibile attraverso l’effettuazione di 1.851 tamponi.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.