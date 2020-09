Arezzo, cade dalla bicicletta dopo malore: grave uomo di 49 anni a Montevarchi

16 settembre 2020 a

Cade dalla bicicletta dopo un malore e viene raccolto dai soccorritori in gravi condizioni. Un uomo di 49 anni è stato trasportato con l'eliambulanza a Careggi in codice rosso: è successo alle 15 di oggi, martedì 16 settembre 2020, a Montevarchi. Il ciclista pedalava lungo via Pasteur quando è stato colto dal malessere ed è finito a terra. Sul posto sono intervenute l'automedica e l'ambulanza del 118 ed i vigili urbani del comune di Montevarchi. Attivato il Pegaso 1. Le condizioni dell'uomo sono apparse serie: non rispondeva alle sollecitazioni dei soccorritori. Intubato, il paziente è stato trasferito a Careggi.

