Arezzo, quattro feriti nello scontro tra auto tra Foiano e Cesa, una donna e tre giovanissimi

16 settembre 2020

Quattro feriti di cui tre giovanissimi in uno scontro tra due auto in Valdichiana. E' successo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 16 settembre, lungo la Sp 327 tra Foiano e Cesa. L'impatto è stato frontale e sul posto oltre ai soccorritori del 118 sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Arezzo. Coinvolti un 19enne ed un 20enne, una 15enne ed una 42enne. Il giovane di 19 anni e la minorenne sono stati trasportati in codice giallo al San Donato di Arezzo con traumi: rachide cervicale e gambe. La donna è stata portata alle Scotte di Siena con l'eliambulanza Pegaso in codice rosso: ha traumi al bacino e rachide lombo sacrale. Il ventenne è stato portato sempre a Siena in codice giallo per trauma toracico., Durante i soccorsi la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Rilievi dei carabinieri. Ambulanze della Croce Bianca di Arezzo, distaccamento di Monte San Savino, infermierizzata e automedica dell'ospedale della Fratta.

