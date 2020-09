Arezzo, insegnante colpita da malore a scuola al Vegni di Cortona: trasportata a Siena in elicottero

17 settembre 2020 a

Malore a scuola per una insegnante . E 'successo questa mattina, giovedì 17 settembre all'Istituto Vegni delle Capezzine di Cortona . La docente si è sentita maschio alle 7.30. Ha perso conoscenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la docente è stata trasportata con l'elicottero Pegaso alle Scotte di Siena. Era intervenuta anche una automedica. La professoressa, che risiede in Emilia Romagna ed ha 54 anni, appariva in gravi condizioni ed è stata valutata in codice rosso.

