Arezzo, serie C: debutto per gli amaranto contro l'ex Pavanel e il 4 ottobre derby in casa con il Perugia

Matteo Poggesi 17 settembre 2020 a

a

a

Tappa dopo tappa ecco il “Giro di Lega Pro” dell’Arezzo, esordio in trasferta contro la Feralpisalò. Inizierà il 27 settembre allo Stadio “Lino Turina” di Salò contro la Feralpisalò dell’ex Pavanel il campionato di Lega Pro 2020/2021 del Cavallino. Nella giornata di mercoledì 16 settembre, presso la sede di Firenze, sono stati diramati i calendari ufficiali del prossimo campionato di “Serie C”. Sarà sicuramente un campionato molto particolare, forse il più particolare dal Dopoguerra ad oggi, a causa delle normative a cui le squadre dovranno fare attenzione e con l’incognita sulla partecipazione dei tifosi alle partite. Per l’esordio al “Città di Arezzo”, con la data del 4 ottobre da appuntare bene sul calendario, sarà subito tempo di “derby” con il big match umbro-aretino tra Arezzo e Perugia in una di quelle partite che avrebbero potuto regalare il tutto esaurito. Il girone d’andata amaranto continuerà tre giorni dopo con il secondo match in trasferta a Gubbio e la gara in casa contro la Virtusvecomp Verona dell’11 ottobre. Poi in sette giorni altre tre partite daranno vita ad un vero e proprio tour de force per gli uomini di Potenza che prima faranno visita al Carpi, poi ospiteranno il Padova e di seguito prenderanno il bus in direzione Matelica. Il 1 novembre di nuovo ad Arezzo contro la Triestina mentre l’8 sarà la volta della trasferta di Mantova. L’11 novembre ennesimo turno infrasettimanale di un campionato che ne vedrà moltissimi con la Sambenedettese di mister Paolo Montero ospite del Cavallino. Dal 15 novembre in poi ritmi meno serrati e gare ogni sette giorni: Fermana in trasferta, Fano in casa, Imolese fuori, Sudtirol e Modena tra le mura amiche e Vis Pesaro fuori. A quel punto l’Arezzo giocherà contro Legnago Salus il 23 dicembre e tornerà in campo soltanto il 10 gennaio nel fortino del Ravenna. Chiude il girone di boa la gara contro il Cesena del 17 gennaio e dal 24 gennaio si riparte a campi invertiti per il girone di ritorno. Un corsa lunga 38 tappe fino al 25 aprile 2021, dal Trentino alle Marche passando per Umbria e non solo, a cui l’Arezzo parteciperà per arrivare il più alto possibile. Contemporaneamente al Galà della Lega Pro, durante il quale il computer ha estratto i calendari, il Cavallino ha ufficializzato la nuova partnership quadriennale con Kappa e Sportuno. “La S.S. Arezzo, Kappa e Sportuno sono lieti ed orgogliosi di annunciare il nuovo accordo di sponsorizzazione grazie al quale il brand italiano diventerà il nuovo sponsor tecnico della Prima Squadra e del Settore Giovanile amaranto per quattro anni a partire dalla stagione 2020/21”. “Kappa ha studiato, in collaborazione con l’area Marketing e Comunicazione dell’Arezzo, due maglie da gara realizzate in esclusiva per il Cavallino - continua il comunicato - Sia nella maglia Home che in quella Away si è voluto unire ancora di più tutti i sostenitori amaranto alla loro squadra. I calciatori, infatti, porteranno sulla pelle e sul cuore i simboli di una città che insieme ai suoi tifosi ha sempre dimostrato un attaccamento viscerale all’Arezzo, a testimonianza dello stretto legame che c’è sempre stato tra la squadra e la sua gente”. Sulla collaborazione è intervenuto anche il presidente amaranto Giuseppe Monaco che sabato festeggerà il suo primo mese da numero uno: “Siamo felici di aver trovato un accordo con un brand prestigioso come Kappa, leader nel settore dell’abbigliamento sportivo in Italia e nel mondo. E’ la prima volta che l’Arezzo veste Kappa e per noi è motivo di grande orgoglio. A breve presenteremo le divise da gioco a stampa e tifosi”. Estremamente contenti anche Laura Ronco, Sales Manager di Kappa4Team, e Massimo Santoni, titolare della Sportuno Srl, che si sono detti soddisfatti ed entusiasti della collaborazione.



