Arezzo, rimorchio carico di mais provoca contraccolpo: uomo sul trattore ferito al Riccio di Cortona

17 settembre 2020

Il rimorchio agganciato al trattore, carico di mais, ha provocato un forte contraccolpo e l'uomo che stava manovrando il mezzo agricolo è rimasto ferito. E' successo al Riccio di Cortona oggi pomeriggio, giovedì 17 settembre, alle 15.30. Il 64enne, dipendente di un'azienda, ha riportato un trauma cranico non commotivo e trauma della colonna. Sul posto sono intervenuti in soccorso l'automedica della Valdichiana, l'ambulanza di Cortona e i vigili del fuoco. E' stato.attivato Pegaso 3 che ha trasportato il paziente alle Scotte di Siena in codice giallo. Il personale del Pills dell'Azsl (dipartimento di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro) sta svolgendo indagini per capire bene cosa è successo. Il trattore e il rimorchio sarebbero omologati, l'uomo era seduto e legato con la cintura. Da appurare quindi perché il mezzo ha avuto nel corso della manovra il sobbalzo che ha causato i traumi al manovratore.

