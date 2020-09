Arezzo, il candidato sindaco Daniele Farsetti: "Città più digitale e area Lebole in bioedilizia"

19 settembre 2020 a

Daniele Farsetti, 50 anni, sposato, un figlio, è imprenditore informatico. La sua lista “Patto Civico per Arezzo” venne presentata a febbraio. Prima del Covid. E' presidente regionale di “Italia in Comune” ed ex Movimento 5 Stelle. Sulla sua discesa in campo dice: “Sono convinto che l'impegno in politica sia una delle più nobili attività umane”.

Qual è la sua idea di città: in cosa dovrebbe cambiare Arezzo rispetto ad oggi?

Arezzo deve tornare ad essere una comunità che guarda nella stessa direzione e non divisa. Un'idea di città che ribalti schemi e pratiche che hanno creato ingiustificati privilegi. Penso ad una città che ponga attenzione all'ambiente, al sostegno dei più deboli e che, soprattutto, guardi con fiducia al futuro.

Sicurezza, una priorità per tutti. Ma quali le sue azioni?

Le parole chiave sono: riqualificazione, frequentazione dei cittadini degli spazi urbani e presenza fisica delle istituzioni (vigili di quartiere, polizia di Stato). L'idea è semplice e, al tempo stesso, a fronte di quanto (non) fatto finora, rivoluzionaria: un luogo più vissuto e frequentato è maggiormente sicuro.

Turismo, distretto orafo, ripresa economica: quali interventi urgenti attuare?

L'ultima amministrazione ha sostenuto un solo comparto economico, quello turistico a discapito di tutti gli altri. Continuando ad investire in quel settore dobbiamo tornare a vedere Arezzo nella sua interezza. E' necessario progettare un piano industriale per la città. L'altra gamba su cui si deve reggere il progetto è una formazione di eccellenza per i nostri giovani, tramite la valorizzazione e l'ampliamento del Polo Universitario Aretino. Altra proposta qualificante consiste nella creazione di una società misto pubblico/privato che si occupi di innovazione, ricerca e sviluppo.

Tema rifiuti e tema sanità. Aree vaste. Quali risposte e indirizzi?

Sui rifiuti l'attuale modello “inceneritorista” lo riteniamo completamente sbagliato, anche culturalmente e da rifondare. Pensiamo che il riuso ed il riciclo, l'introduzione del modello di raccolta porta a porta con tariffazione puntuale (più differenzi meno paghi) siano il futuro. Per la sanità, il nostro riferimento è la gestione pubblica in chiave di maggior qualità e minori costi. In ogni sede il nostro impegno andrà verso la riforma regionale che ha introdotto le aree vaste penalizzando evidentemente il territorio aretino, non ultima la scelta del S.Donato come ospedale Covid. Vogliamo almeno tre nuove “case della salute” aperte h24 con punto di “primo soccorso”.

Impatto Covid su sociale e imprese: come intervenire?

L'emergenza Covid spinge le amministrazioni comunali a concentrarsi sulle priorità e non su spese effimere: maggiori risorse di bilancio sul sociale, sportelli di ascolto dedicati e diffusi, tavoli di incontro e messa in rete delle varie associazioni che si occupano della materia. Impegno determinato verso il superamento delle discriminazioni, in ogni ambito, soprattutto per orientamento sessuale e identità di genere.

Grandi opere: come progettare una città moderna per il futuro?

Ci ispiriamo al modello della città diffusa e non centralizzata come adesso. Stravolgere in positivo quelli che adesso sono i quartieri o le frazioni “dormitorio” popolandole di servizi e attività. Credo che l'aerea ex Lebole, possa diventare il laboratorio della nuova Arezzo che intendiamo costruire: un quartiere in bioedilizia di pregio.

Con quali criteri designerà vice sindaco e assessori?

Il vice sindaco sarà una donna, credo molto nella presenza femminile in politica. Gli assessori saranno prevalentemente componenti della lista Patto Civico mentre i dirigenti delle aziende comunali devono essere scelti per merito e curriculum.

La prima cosa che farà se diventerà sindaco? Sarà impedire il raddoppio dell'inceneritore di S.Zeno.

