Arezzo, il candidato sindaco Luciano Ralli: "Testa e cuore per il rilancio della città"

Luciano Ralli è il candidato a sindaco della coalizione di centrosinistra.

Qual è la sua idea di città: in cosa dovrebbe cambiare Arezzo rispetto ad oggi?

Arezzo deve cambiare nella testa e nell'anima. Ha bisogno di idee e di progetti per uscire dalla crisi che l'emergenza Covid ha reso più grave. Ha bisogno di concretezza. Vorrei che Arezzo uscisse dal limbo per essere una realtà imprenditorialmente avanzata, capace di innovare e di creare lavoro. Una città che faccia della coesione sociale e della tutela dei più fragili la sua carta d'identità. Per fare questo non occorre solo la testa ma anche il cuore. Da troppi anni la città ha perso entusiasmo e voglia di creare un nuovo futuro. Dobbiamo ritrovare testa e cuore.

Sicurezza, una priorità per tutti. Ma quali le sue azioni?

La criminalità viene contrastata con sistemi di controllo e sorveglianza, ma anche con le azioni sociali, con il recupero delle zone abbandonate, con attività di socializzazione che animino strade e parchi.

Turismo, distretto orafo, ripresa economica: quali interventi urgenti attuare?

Un fondo di garanzia per aiutare le imprese attraverso il microcredito; una nuova rete di infrastrutture di trasporto e digitali; il rafforzamento del sistema formativo universitario e di alta formazione; la semplificazione burocratica; investimenti mirati nel turismo e nella filiera agroalimentare; un sostegno al settore orafo in modo particolare per valorizzare il marchio Made in Arezzo anche attraverso un Museo dell'Oro; il progetto Banda larga per tutti.

Tema rifiuti e tema sanità. Aree vaste. Quali risposte e indirizzi.

Priorità alla sanità pubblica per la quale è necessario fare un passo in avanti. Investimenti sulla medicina territoriale e la costruzione di una rete integrata dei servizi sociali e socio-sanitari; un grande piano di rilancio del San Donato e delle Case della Salute. Quanto ad ambiente e rifiuti: creare una corsia preferenziale per la riqualificazione energetica con l'utilizzo diffuso dell'ecobonus; potenziare le aree pedonali e il sistema delle piste ciclabili; attuare il progetto ForestAr, per una città con più alberi in aree urbane e industriali; interventi per la messa in sicurezza del nostro suolo contro il rischio di dissesto idrogeologico; una gestione più moderna ed efficiente del ciclo dei rifiuti nell'ottica dell'economia circolare.

Impatto Covid su sociale e imprese: come intervenire?

Il tema principale è la liquidità e cioè arrivare con le attività aperte alla fine della pandemia. Il credito è il tema centrale e l'amministrazione comunale dovrà avere un ruolo primario nel confronto tra Gruppo Intesa (ed eventualmente anche Bper) per restituire al sistema economico locale e soprattutto a Pmi e artigianato, un punto di riferimento per il credito.

Grandi opere: come progettare una città moderna per il futuro?

Un ufficio di progettazione europea per accedere ai finanziamenti; il miglioramento della viabilità e dei collegamenti, a partire dalla ripresa della progettazione dei tratti San Zeno- Palazzo del Pero e del lotto Ville-Monterchi per il completamento della Due Mari; il potenziamento dell'ospedale San Donato.

Con quali criteri designerà vice sindaco e assessori?

Competenza di settore e visione generale. Non penso né ad un sindaco né ad assessori che si sostituiscano ai dirigenti. Ognuno faccia il suo lavoro. Compito della Giunta è avere una visione del futuro di Arezzo e della sua comunità.

Quale sarà la prima cosa che farà se diventerà sindaco?

Farò quello che fa ogni famiglia: guarderò i conti, vedrò su quali e quante risorse possiamo contare ed inizierò dalle priorità che sono quelle che ho scritto nel programma. Quindi ogni azione possibile per mantenere e creare lavoro, per rilanciare l'economia, per garantire i servizi essenziali alla persona. La precondizione di questo lavoro sarà una riorganizzazione della macchina comunale per renderla funzionale ai cittadini e ai loro bisogni. Solo un Comune amico e non burocratico potrà realizzare il mio programma.

