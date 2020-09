Arezzo, il candidato sindaco Fabio Butali: "Basta slogan, guardiamo le città europee"

19 settembre 2020 a

Fabio Butali, vigile urbano ha preso l'aspettativa per candidarsi per la lista civica “Prima Arezzo”.

Qual è la sua idea di città: in cosa dovrebbe cambiare Arezzo rispetto ad oggi?

Dovrebbe iniziare a guardare, con umiltà ed inventiva, a molte realtà sparse in Europa. Per educazione civica, capacità inclusiva, cultura giovanile, curiosità, rapporto con le istituzioni e amore per la natura. La Città, la fanno i cittadini.

Sicurezza, una priorità per tutti. Ma quali le sue azioni?

Basta proseguire il ragionamento della domanda precedente e condirlo con una razionale ed efficace azione preventiva condotta dagli organi di polizia.

Condizioni, ahimè, da creare (mancano alcuni, semplici, presupposti fondamentali).

Turismo, distretto orafo, ripresa economica: quali interventi urgenti attuare?

Iniziative culturali, sportive, promozionali da spalmare su tutto il territorio con un minimo di programmazione annuale e di coinvolgimento delle associazioni (che chiedono, sempre più a gran voce, sensibilità e collaborazione). Turismo "green", che passi da slogan quinquennale a realtà stabile.

Formazione accessibile, anche economicamente e con indirizzi specialistici (dall'artigianato alle nanotecnologie). Brandizzazione del marchio "Arezzo" e massiccia promozione di un comparto, finora diviso e con troppi contrasti al suo interno.

Semplificazione amministrativa finalizzata, all'iniziativa imprenditoriale con uno sportello dedicato. Detassazione radicale.

Regolamentazione nuova delle tipologie merceologiche sul territorio.

Tema rifiuti e tema sanità. Aree vaste. Quali risposte e indirizzi.

Area vasta con questi risultati? No, grazie. Microstrutture sanitarie sparse sul territorio, coinvolgimento massiccio delle associazioni di volontariato.

Rifondazione radicale del sistema di raccolta differenziata, finalizzato alla naturale esclusione di un termovalorizzatore che, finché in opera, deve funzionare nel pieno rispetto delle normative ambientali e come strumento amministrativo a favore delle tasche dei cittadini.

Impatto Covid su sociale e imprese: come intervenire?

Socialmente, come monito, strumento educativo e di crescita nell'affrontare qualsiasi emergenza.

Inevitabile, in questo senso, una rivisitazione della Protezione Civile, sia nella sua dislocazione strutturale, sia per l'efficienza opeativa. Per le imprese, come occasione, sia per una inevitabile (tardiva) evoluzione teconologica, sia come opportunità economica.

In questo, purtroppo, se la pubblica amministrazione vuole stare al fianco delle imprese, dovrà essa stessa adeguarsi rapidamente, con un management capace.

Grandi opere: come progettare una città moderna per il futuro?

Guardando meno alle infrastrutture viarie e molto più ad un trasporto pubblico efficiente, ecologico ed innovativo. Rapida, anche se progressiva, pedonalizzazione delle aree urbane.

Riqualificazione delle zone industriali, espositive, commerciali, storiche e rurali in chiave turistica, funzionale, quindi moderna.

Unica opera viaria, il completamento dell'anello intorno alla città e la creazione di un'efficiente rete di parcheggi scambiatori.

Con quali criteri designerà vice sindaco e assessori?

Due criteri: competenza professionale riconosciuta ed appartenenza al tessuto sociale aretino.

Quale sarà la prima cosa che farà se diventerà sindaco?

Oltre a restituire al servizio della Città i palazzi storici di proprietà dell'amministrazione comunale (portando il cuore amministrativo in piazza Amintore Fanfani), inizierò, a mie spese, una serie di incontri con i rettori di università, italiane ed estere e con le città gemellate.

Allo scopo di far rinascere un polo formativo di qualità per colmare un vuoto e creare un volano a nostro avviso vitale.

